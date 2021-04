Billie Jean King Cup: Brasil cai para Polônia e deixa Grupo Mundial

O Brasil foi superado pela Polônia na repescagem da Billie Jean King Cup, equivalente à Copa do Mundo no tênis feminino. Na melhor de cinco partidas, as polonesas venceram três, contra dois triunfos das brasileiras. A série, realizada na cidade de Bytom (Polônia), em quadra dura e fechada, acabou neste sábado (16) e decretou a saída da equipe nacional do Grupo Mundial - onde estão as 16 principais seleções.

Em 2022, o Brasil terá que disputar o Grupo I das Américas, um tipo de segunda divisão da Billie Jean King Cup, no qual terá pela frente adversários sul-americanos. As brasileiras terão de vencer para se credenciarem à repescagem do Grupo Mundial para 2023.

Sealed in style 💫



Magdalena Frech beats Laura Pigossi in a thrilling encounter to give Poland the advantage 👏



🇵🇱2️⃣-1️⃣🇧🇷#BJKCup pic.twitter.com/mCxqlNr67t — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 17, 2021

O duelo entre Laura Pigossi (326ª colocada do ranking da WTA), e Magdalena Frech (157ª) abriu o segundo dia do confronto, que estava empatado em um a um após os jogos de ontem (16). A paulistana, que encarou na véspera uma partida de quase três horas, ficou hoje (17) mais três horas em quadra. Apesar de vencer o primeiro set, Pigossi sentiu o desgaste e a reação da polonesa, que venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/7 (4/7).

O jogo seguinte opôs Carol Meligeni (342ª) e Katarzyna Kawa (133ª). Apesar de mais de 200 postos atrás da rival no ranking, a brasileira teve o controle das ações a todo instante e levou a melhor por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, depois de uma hora e 29 minutos de partida.

Not so fast 🛑



Carolina Meligeni Alves scores a 6-3, 7-5 win over Katarzyna Kawa to level things up with Poland



🇵🇱2️⃣-2️⃣🇧🇷#BJKCup pic.twitter.com/pNW7T2T2Bz — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 17, 2021

Com o confronto novamente empatado, a decisão ficou para o jogo de duplas. Meligeni voltou à quadra ao lado de Luisa Stefani, 25ª melhor do mundo nas duplas, contra Kawa e Fresch. As brasileiras dominaram o primeiro set, mas sucumbiram à reação das polonesas, que comandaram a parcial seguinte, forçando o terceiro set. O equilíbrio perdurou até o nono game, quando Kawa brilhou e foi crucial para quebrar o saque de Meligeni. Em uma hora e 44 minutos, as europeias fecharam o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 2/6 e 6/4.

O Brasil também foi representado por Gabriela Cé (251ª), número um do país em simples. Apesar de inicialmente escalada para o duelo de duplas, ela não chegou a atuar no confronto. O principal desfalque, comparando com outras convocações, foi Beatriz Haddad Maia, 294ª do mundo, que mira a retomada do ritmo de jogo após uma cirurgia na mão e tem priorizado competições da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês).

Polish pride 🇵🇱



Magdalena Frech & Katarzyna Kawa defeat Alves & Stefani 1-6, 6-2, 6-4 to secure their #BJKCup Play-off tie with Brazil pic.twitter.com/Cs4R89KMVy — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 17, 2021

As polonesas também atuaram desfalcadas. Iga Swiatek, 16ª do mundo e campeã de Roland Garros em 2020, preferiu focar em torneios do circuito mundial. Número dois do país e 55ª da WTA, Magda Linette decidiu se preservar fisicamente, já que passou, recentemente, por uma cirurgia no joelho.