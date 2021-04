Botafogo e Portuguesa empatam em Mesquita

O domingo no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, foi de empate em 1 a 1 para Botafogo e Portuguesa pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. O resultado deixa a equipe da Ilha do Governador em 3º lugar com 14 pontos e os Alvinegros na 4ª posição, com 11. Com um gol anulado e jogando com um a menos durante todo o segundo tempo, a equipe lusitana reclamou da arbitragem e comemorou a igualdade ao fim da partida.

O Glorioso começou a partida de forma fulminante. Logo no primeiro minuto de jogo, Marcinho avançou pela esquerda e rolou para Felipe Ferreira abrir o marcador. Apesar do começo arrasador, o Glorioso acabou envolvido pelo toque de bola do time treinado por Felipe Surian. Aos 26, Jhulliam dominou dentro da área e empatou, mas o lance foi anulado pelo juiz Bruno Arleu, que viu toque de mão do atacante da Portuguesa. Aos 40, Muniz agarrou Rafael Navarro e foi expulso.

Mesmo com um a menos em campo, a Lusa veio disposta a arrancar o empate. Aos 26, Whatson cruzou pela direita e a defesa alvinegra rebate. Chay matou no peito e acertou um lindo chute no ângulo, sem a menor chance para o goleiro Douglas Borges.

As equipes voltam a campo no próximo domingo (11). O Botafogo vai enfrentar o líder Volta Redonda e a Portuguesa recebe o vice-lanterna Bangu, no Estádio Luso-Brasileiro.