Botafogo e Volta Redonda enfrentam-se neste sábado à noite

O Botafogo entra em campo, neste (10), contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira na cidade do Sul Fluminense. Com 11 pontos, o Glorioso precisa da vitória para voltar ao G-4 do Campeonato Carioca e reabilitar-se da má atuação diante da Portuguesa. O Tricolor de Aço é o vice-líder da competição com 19 e tem o atacante Alef Manga, que já anotou sete gols e figura no topo da artilharia do torneio. No meio da semana, no entanto, os donos da casa foram eliminados da Copa do Brasil. A Rádio Nacional transmite o jogo válido pela 9ª rodada.

Em reconstrução e tendo como maior objetivo voltar à Série A do futebol brasileiro, o Botafogo contratou 12 reforços para Marcelo Chamusca. Com apenas uma derrota, cinco empates e três vitórias, o treinador sofre críticas de alguns setores da torcida neste início de trabalho e vai ter uma semana decisiva pela frente. Após o confronto de , o Alvinegro vai jogar em contra o ABC-RJ pela 2ª fase da Copa do Brasil e depois volta ao Rio para o clássico Vovô contra o Fluminense. Na última rodada do Carioca, mesmo jogando com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o Botafogo cedeu o empate de 1 a 1 para a Portuguesa.

Além de atuar nos próprios ínios, o Volta Redonda defende a boa campanha na temporada do carioca com seis vitórias, um empate e uma derrota. Para o time do técnico Neto Colucci, o gsobre os botafoguenses confirma o clube nas semifinais e recobra o ânimo do grupo após a eliminação na Copa do Brasil. O Voltaço chegou a estar ganhando por 3 a 0 ao fim do primeiro tempo do Juazeirense. Os baianos reagiram, chegaram à igualdade no placar e levaram a vaga nas penalidades (4 a 2).

Com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de Bruno Mendes, a partir das 20h30, a Rádio Nacional acompanha todos os lances de Botafogo x Portuguesa.