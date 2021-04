Botafogo-PB e Confiança empatam sem gols pela Copa do Nordeste

Fechando a 7ª rodada da Copa do Nordeste, Botafogo-PB e Confiança-SE ficaram no 0 a 0 no estádio Almeidão, em João Pessoa, na noite desta segunda (5). O resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes, o Belo se despede da competição e lutará para fugir da lanterna do Grupo A (com apenas 5 pontos) contra o Santa Cruz. Já o Dragão, com 8, precisará ganhar do Fortaleza em Aracaju e torcer por dois tropeços nos jogos envolvendo Treze-PB (8), Sampaio (10) e Bahia (10).

Sob regência de seu novo técnico, o gaúcho Gerson Gusmão, o time da estrela solitária vermelha partiu para o ataque. Logo no primeiro minuto, Marcos Aurélio chutou forte para a defesa do bem colocado goleiro Rafael Santos. Após o susto inicial, o confronto ficou equilibrado e, aos 33, o Confiança quase marca após bom cruzamento na área, obrigando Welton a colocar para escanteio. O Dragão ainda quase marcou com Robinho, que entrou livre na área, mas bateu fraco e desperdiçou a melhor oportunidade para marcar nos primeiros 45 minutos.

Na etapa final, o jogo seguiu movimentado, porém, com pouca criatividade. Precisando mais da vitória, o time da casa abusou dos passes errados. Os visitantes, no entanto, também não conseguiram encaixar um contra-ataque ou alguma jogada certeira ao gol. Apesar do esforço dos jogadores, o placar permaneceu imóvel no Batistão pela Copa do Nordeste.