Brasil consegue mais três índices para a natação em Tóquio

A equipe de natação do Brasil garantiu, nesta sexta-feira (23), mais três índices na Olimpíada de Tóquio (Japão) na seletiva que é realizada no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Os classificados foram Caio Pumputis e Vinicius Lanza, que alcançaram índice necessário nos 200 metros estilo medley, e Guilherme Costa, garantido nos 1500 metros estilo livre após conseguir tempo nas provas dos 400 metros e dos 800 metros, também no estilo livre.

Caio garantiu a vaga com a vitória na prova com o tempo de 1min58s53, enquanto Vinicius foi o segundo com 1min59s58. “Não fiz um 200 metros estilo peito muito bom, mas consegui encontrar forças para aproveitar essa oportunidade para classificar para os Jogos Olímpicos. É a realização de um sonho. Sei que tenho muito a melhorar e tenho certeza de que em Tóquio estarei melhor”, declarou Caio à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

Quem também celebrou muito a classificação foi Guilherme Costa, que se tornou o primeiro atleta do Brasil a se classificar em três provas individuais para os Jogos de Tóquio: “Foi um trabalho muito árduo para que a gente chegasse até aqui. Importante nadar mais uma vez abaixo dos 15 segundos. É uma marca importante, mas que quero melhorá-la para os Jogos Olímpicos”.