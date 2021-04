Brasileiras estreiam contra Japão em novo torneio de rugby em Dubai

A seleção feminina de rugby sevens, conhecida como Yaras, enfrenta o Japão na madrugada desta quinta-feira (8), às 2h44 (horário de Brasília), pela estreia da segunda edição do Emirates Invitational, torneio amistoso em Dubai (Emirados Árabes Unidos), preparatório para a Olimpíada de Tóquio (Japão). O duelo será transmitido ao vivo pelo canal oficial da competição no YouTube.

Ainda na manhã desta quinta (8), as Yaras encaram os Estados Unidos às 6h46 e a França às 9h20. Na madrugada de sexta-feira (9), as brasileiras encerram a participação na primeira fase contra o Quênia, às 2h22, e Canadá, às 7h52. Somente a partida com as francesas não será transmitida pelo canal oficial no Youtube. Se fizer uma das duas melhores campanhas, o Brasil disputa a final às 11h10, também na sexta (9).

Na primeira edição (pontos corridos) do Emirates Invitational, realizada nos últimos dias 2 e 3 de abril, as Yaras ficaram em quarto lugar, entre seis seleções. Foram três vitórias, sobre o time "B" da França (19 a 14), Japão (31 a 19) e Quênia (17 a 5), e três derrotas: Estados Unidos (7 a 36), França "A" (31 a 12) e Canadá (36 a 14). As canadenses foram campeãs da primeira edição.

"Este tipo de competição, que não vale pontos para o ranking, é importante para testarmos nossas ideias contra adversárias na luta por uma medalha olímpica e jogarmos com menos pressão. O time está forte tanto na defesa, quanto no ataque. O compromisso de todas em lutar pela bola é muito grande. As jogadoras experientes estão ajudando as novatas a mostrarem seu jogo", destacou a capitã Luiza Gonzalez, em nota à imprensa divulgada pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu).

Além de Luiza, o Brasil será representado pelas atletas Aline Mayumi, Aline Furtado, Bianca Silva, Claudia Lopes Teles, Franciele Martins, Haline Scatrut, Isadora Cerullo, Isadora Souza, Leila Silva, Mariana Nicolau, Marina Fioravanti, Rafaela Zanellato e Thalita Costa.

A classificação das Yaras para Tóquio foi alcançada em 2019, com a conquista do Campeonato Sul-Americano, em Lima (Peru). Em 2016, na Olimpíada do Rio, elas ficaram em nono lugar entre 12 seleções.