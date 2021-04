Brasileiro Feminino: Palmeiras goleia e segue na cola do Corinthians

As vitórias desta quinta-feira (29) pela quarta rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino mantiveram Palmeiras e Grêmio na cola do líder Corinthians. As Palestrinas superaram o Botafogo por 4 a 0 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Já as Gurias Gremistas derrotaram o Minas Brasília por 2 a 0 no estádio Antônio Vieira Ramos, o Vieirão, em Gravataí (RS).

Alviverdes e tricolores chegaram aos dez pontos, dois atrás do Timão. As paulistas ficam à frente das gaúchas pelo melhor saldo de gols (nove a quatro). Derrotadas pelo Palmeiras, as Gloriosas continuam com um ponto e voltaram à lanterna do Brasileiro, atrás do Cruzeiro (15º) também por causa do saldo (-7 a -4). As brasilienses, que não resistiram ao Grêmio, estão em 11º lugar, com dois pontos.

No Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, as Palestrinas foram dominantes desde os primeiros minutos. Aos dez, a atacante Bia Zaneratto lançou Thaís na esquerda, na grande área, às costas da linha de quatro defensoras do Botafogo. A zagueira cortou para a perna direita e bateu cruzado, para defesa da goleira Rubi. No rebote, a atacante Ottilia, na pequena área, mandou para as redes.

As Palestrinas se mantiveram no ataque, pressionando a saída de bola das Gloriosas. Aos 22, Bia Zaneratto fez o pivô e rolou de calcanhar para a meia Duda Santos invadir a área na esquerda e chutar cruzado, próximo à meta. Aos 40, em jogada ensaiada após cobrança de escanteio, Duda Santos cruzou da esquerda e a zagueira Agustina Barroso cabeceou com perigo, à direita da meta.

O cenário não se alterou na segunda etapa. Aos oito minutos, Bia Zaneratto cruzou rasteiro pela esquerda, a bola passou pela lateral Camilinha e sobrou nos pés da meia Ary Borges, que chutou no canto de Rubi. A pressão continuou. Aos 26, a lateral Mylena salvou uma cabeçada de Ottilia em cima da linha. A missão alvinegra ficou mais complicada aos 29, com a expulsão da zagueira Thamires.

O Palmeiras, mesmo passando a dosar o ritmo intenso adotado na maior parte do jogo, seguiu mais perigoso e transformou a vitória em goleada. Aos 41, Ottilia dominou na esquerda e deixou Bia Zaneratto na cara do gol. A Imperatriz tocou por cima de Rubi e fez o terceiro. Dois minutos depois, Duda cruzou da direita, quase na pequena área, e Camilinha, no bate-rebate, fechou o marcador.

Grêmio 2 x 0 Minas Brasília

Em Gravataí, Grêmio e Minas Brasília fizeram um primeiro tempo equilibrado. Aos 18 minutos, a meia Jane Tavares ganhou a dividida pela esquerda e bateu colocado, dentro da área, chutando rente à trave esquerda. As visitantes responderam aos 29. A atacante Kati bateu cruzado pelo lado esquerdo da área, a goleira Lorena deu rebote e a volante Pri Back, quase em cima da linha, antecipou-se a atacante Farinon e afastou.

Na etapa final, a lateral Suzana foi expulsa, deixando o Minas com uma a menos. O Grêmio aproveitou. Aos 20 minutos, a volante Rafaela cobrou escanteio pela direita, a zagueira Andressa desviou e a atacante Maiara completou para as redes. Aos 29, a goleira Karen evitou o segundo ao salvar o pênalti batido por Pri Back. Já nos acréscimos, a meia Mariza tocou na saída de Karen para a atacante Gabizinha definir o placar.