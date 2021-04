Campeonato Gaúcho: Juventude vence Aimoré por 1 a 0

Na partida que encerrou a 8ª rodada do Campeonato Gaúcho, o Juventude derrotou o Aimoré por 1 a 0 no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Com este triunfo, o Juve ficou na 5ª posição da classificação com 12 pontos. O Aimoré aparece na 7ª posição com 10 pontos.

O único gol do confronto saiu logo aos quatro minutos do confronto, quando o atacante Marcos Vinicios superou o Raul.

Outros resultados da rodada

Pelotas 0 x 2 Esportivo

Novo Hamburgo 3 x 0 Caxias