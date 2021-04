Chape garante ponta; Criciúma e Figueirense sob risco

A uma rodada do fim da primeira fase do Campeonato Catarinense, seis das vagas às quartas de final estão definidas, assim como o time de melhor campanha: a Chapecoense. Neste domingo (18), o Verdão do Oeste empatou em 2 a 2 com o Marcílio Dias no Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC).

O resultado beneficiou ambas as equipes. A Chape foi aos 23 pontos e não pode mais ser alcançada pelo Brusque, segundo colocado com 19 pontos. O Marinheiro, com 14 pontos, é o sexto e assegurou classificação antecipada às quartas, abrindo quatro pontos para o Concórdia, primeiro time fora do G8 do Catarinense.

O atacante David Batista colocou o Marcílio à frente aos 35 minutos, mas os atacantes Mike, aos 41 do primeiro tempo, e Perotti, aos 34 da etapa final, viraram para a Chape. Cobrando pênalti aos 37 minutos, o atacante Zé Vitor empatou para o Marinheiro.

Além do Marcílio, outras três equipes asseguraram vaga nas quartas neste domingo. O Avaí se classificou ao derrotar o Hercílio Luz por 2 a 0 na Ressacada, em Florianópolis, com gols dos atacantes Vinícius Leite e Jonathan. O Leão foi aos 18 pontos, na terceira posição, enquanto o rival é o décimo, com nove pontos, a uma posição da zona de rebaixamento e a um ponto do G8.

O Próspera também se garantiu no mata-mata ao superar o Figueirense por 1 a 0 no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). O volante Jessé, de pênalti, deu a vitória ao Time da Raça, que subiu para o quinto lugar, com 14 pontos. O Alvinegro, com dez pontos, está em oitavo, ocupando a última vaga do G8. O Figueira entra na última rodada podendo tanto se classificar como ser rebaixado - são apenas dois pontos de diferença para a zona de descenso.

O Juventus se assegurou nas quartas ao empatar em 3 a 3 com o Metropolitano no estádio Hermann Aichinger, em Ibirama (SC). O atacante Eric Di Maria abriu o placar para o Moleque Travesso. O Metrô virou e fez 3 a 1, com gols do volante Jardel, do atacante Daniel Bahia e do meia Jonatha Alagoano. A equipe de Jaraguá do Sul (SC) reagiu, igualando com gols dos atacantes Fabinho e Jô e chegando aos 15 pontos, no quarto lugar. O rival é o lanterna, com seis pontos, e depende de uma combinação de resultados para não ser rebaixado.

Outro ameaçado de queda é o Criciúma. Campeão da Copa do Brasil em 1991, o Tigre ficou no zero com o Concórdia no estádio Domingos Lima, em Concórdia (SC) e permanece no Z2, em 11º lugar, com oito pontos. O Galo do Oeste está em nono, com dez pontos. Assim como Figueirense e Hercílio Luz, entra na rodada final podendo tanto se classificar como cair à segunda divisão catarinense.

Por fim, o duelo entre Joinville e Brusque também não saiu do zero na Arena Joinville. O JEC é o sétimo, com 13 pontos, e se garante nas quartas com mais um ponto.

Os jogos da 11ª e última rodada da primeira fase ocorrem nesta quarta-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília). O Figueirense recebe o Marcílio Dias no Orlando Scarpelli. O Criciúma joga no Heriberto Hülse diante do Avaí. No estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul, duelam Juventus e Concórdia. O Joinville visita o Hercílio Luz no estádio Aníbal Costa, em Tubarão (SC). O Metropolitano decide o futuro contra a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC). Já o Brusque encara o Próspera no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).