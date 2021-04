Real Madrid vence Barcelona por 2 a 1 com golaço de letra de Benzema

O Real Madrid derrotou o Barcelona por 2 a 0, neste sábado (10) no estádio Alfredo Di Stéfano pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, em jogo que pode ter sido o último clássico de Lionel Messi contra a equipe merengue.

Com o futuro indefinido na equipe catalã, o craque argentino teve uma atuação abaixo da média, fazendo pouco para evitar o triunfo do time de Madri, que assumiu a vice-liderança da competição com os mesmos 66 pontos do líder Atlético de Madri, que joga no próximo domingo (11) contra o Bétis. O melhor momento de Messi foi um chute na trave no final da primeira etapa.

Os merengues começaram melhor, e não demoraram a abrir o placar, e com um golaço. Aos 12 minutos o uruguaio Valverde toca para o espanhol Lucas Vázquez, que avança pela direita e cruza rasteiro para a área, onde o francês Benzema marca de letra.

O Real conseguiu chegar ao 2 a 0 ainda na etapa inicial, quando o alemão Toni Kross cobra falta e a bola desvia em um defensor do Barcelona para tirar o goleiro alemão Ter Stegen da jogada.

No segundo tempo o técnico holandês Ronald Koeman tentou colocar sua equipe para a frente com a entrada do atacante francês Griezmann no lugar do lateral Dest. O time catalão até conseguiu diminuir com Mingueza aos 14 minutos. Porém a reação parou por aí e o Real garantiu a vitória de 2 a 1.

Marca de Messi

Apesar do revés nesse sábado, Messi alcançou mais uma marca importante na carreira. Ao entrar em campo, se tornou um dos jogadores a disputarem por mais vezes o clássico entre Barcelona e Real Madrid, em 45 oportunidades ao lado do zagueiro espanhol Sergio Ramos, da equipe merengue.