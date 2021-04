Com reforços da equipe principal, Athletico-PR vence no Paranaense

O Athletico-PR deixou a lanterna do Campeonato Paranaense. Nesta quinta-feira (22), o Furacão derrotou o Cascavel CR por 3 a 1 na Arena da Baixada, em Curitiba, em duelo atrasado da 4ª rodada da competição.

Os anfitriões vinham atuando no Estadual com a equipe de aspirantes (sub-23). Após três derrotas, a última por goleada (4 a 0 para o Operário, em casa), o clube rubro-negro reforçou o time com dez jogadores do grupo considerado principal, sendo dois deles (o goleiro Santos e o zagueiro Thiago Heleno) titulares.

Com a vitória, o Athletico-PR somou os três primeiros pontos no certame e subiu para o 10º lugar, após quatro partidas. Pior para o Cascavel CR, que caiu ele próprio para a 12ª e última posição, com um ponto somado em cinco jogos.

Os visitantes saíram na frente aos 15 minutos, em falha de Santos. O lateral Ramon chutou na esquerda e o goleiro aceitou. A reação não tardou. Aos 17 minutos, o meia Jadson cobrou escanteio pela esquerda e o zagueiro Felipe Aguilar, aproveitando a sobra do bate-rebate, empatou. Ainda no primeiro tempo, Jadson bateu da entrada da área, de primeira, colocando o Athletico-PR à frente. Nos acréscimos da segunda etapa, na sequência de um contra-ataque, o atacante Reinaldo garantiu o triunfo rubro-negro.

⚽️🌪️ Depois de 16 anos, Jadson voltou a balançar as redes com a nossa camisa. No total, foi o 29º gol pelo nosso Furacão!



🗨️ "Estava ansioso para que isso acontecesse. Estou feliz e honrado de poder ajudar a equipe". #VamosFuracão #CAPxCCR — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 22, 2021

O Furacão volta a jogar neste domingo (25), novamente em casa, às 16h (horário de Brasília), contra o Rio Branco. O Cascavel CR aguarda a Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgar a sequência do calendário do Estadual.

Também nesta quinta, FC Cascavel e Cianorte empataram por 1 a 1 pela sexta rodada, no duelo entre as duas melhores campanhas, no estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR). A Serpente segue na primeira colocação do Paranaense, com 14 pontos, dois a frente do Leão do Vale.