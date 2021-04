CRB vira para cima do Paysandu e se classifica na Copa do Brasil

O CRB está garantido na terceira fase da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (13), o Galo de Campina derrotou o Paysandu por 2 a 1, de virada, na Curuzu, em Belém. A classificação assegurou ao time alagoano uma premiação de R$ 1,7 milhão. O clube aguarda o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para conhecer o adversário na sequência do torneio nacional.

Se liga @CopadoBrasil , já estamos aceitando o pix! O Galo tá voando e cada vez mais alto‼️♥️🤍



Parabéns aos nossos guerreiros e obrigado Nação por todo apoio. Vamos juntos, vamos além. 🚀🚀🚀🚀🔥🔥🔥🔥💰💰💰#CRBoficial #AvanteGalo #CopaDoBrasil2021 pic.twitter.com/PGBCorKynU — CRB (@CRBoficial) April 13, 2021

O Papão saiu na frente aos 43 minutos do primeiro tempo, com um golaço de Israel. O lateral recebeu na área pela direita, após boa jogada do volante Paulinho, colocou a bola entre as pernas do zagueiro Diogo Ivo e bateu na saída do goleiro Victor Souza. Dois minutos depois, porém, o meia Diego Torres aproveitou confusão entre os dois zagueiros do Paysandu na pequena área e chutou forte.

No segundo tempo, aos dois minutos, Calyson cobrou escanteio pela direita, Nicolas (do Paysandu) desviou a trajetória da bola ao tentar cortá-la e o também atacante Hyuri, na segunda trave, desviou para as redes, virando para o CRB. A equipe bicolor pressionou atrás do empate, sem êxito. Na melhor chance, aos 35 minutos, o atacante Gabriel Barbosa, na pequena área, mandou no travessão.

Após a classificação na Copa do Brasil, o CRB volta as atenções para a Copa do Nordeste. Neste sábado (17), o Galo enfrenta o Bahia, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Pituaçu, em Salvador, pelas quartas de final. No mesmo dia, mais cedo, às 10h, o Paysandu visita o Tapajós no estádio Mamazão, em Belém, pela sexta rodada do Campeonato Paraense.