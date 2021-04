Criciúma se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil

O Criciúma garantiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil após superar a Ponte Preta na disputa de pênaltis em jogo realizado nesta quinta-feira (8) no estádio Heriberto Hülse. Após empate em 1 a 1 nos 90 minutos, o Tigre venceu por 5 a 4 nas penalidades máximas.

Foi no sufoco! Foi no jeito Criciúma Esporte Clube de ser e vai ser assim que vamos sair dessa fase. E eu conto contigo minha torcida!!



Agora, só pra lembrar: FAZ O PIX @CopadoBrasil!

Mesmo jogando fora de casa, a Macaca abriu o placar com o meia Camilo, em cobrança de falta aos 14 minutos. Porém, o Criciúma conseguiu igualar o marcador aos 27 minutos com Philipe Maia. Com a igualdade o confronto foi para os pênaltis, onde o Tigre se saiu melhor.

Classificação do Vila Nova

Outra equipe a avançar na disputa de pênaltis na Copa do Brasil nesta quinta foi o Vila Nova, que superou o Juventude por 4 a 3 após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.