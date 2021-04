Esquiva Falcão fecha patrocínio após entregar minipizzas na pandemia

Nos últimos dias, a hashtag #PatrocinemoEsquiva ganhou destaque no Twitter, após uma imagem do medalhista olímpico Esquiva Falcão - durante trabalho de entrega de minipizzas em sua moto - viralizar na internet. A comoção em torno do pugilista, que encontrou no negócio familiar a possibilidade de ganhar um dinheiro extra em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), resultou, nesta quarta-feira (14), na conquista de novo patrocínio. Nas redes sociais, o capixaba de 31 anos anunciou que fechou contrato com uma empresa do setor varejista, com sede em Brusque (SC).

Um dia antes, em entrevista à Agência Brasil, Esquiva revelou que várias propostas de possíveis patrocinadores surgiram após a foto ser replicada nas redes sociais.

"A Suelen, minha esposa, é quem organiza tudo. Resolve patrocínio, parceria, as mini pizzas, cuida das crianças e de mim [risos]. Agradeço muito a Deus, às pessoas e aos fãs de boxe, que se uniram para divulgar o trabalho de um atleta que começou com as entregas para não ser nocauteado pela pandemia", disse o pugilista, prata na Olimpíada de Londres (Reino Unido), em 2012.

Nossa campanha deu certo! Obrigado a todos que me ajudaram. A Havan acreditou em mim! Estamos juntos @havanoficial 🥊🙏 Para nós nem o céu é o limite!

A menção carinhosa à esposa não é por acaso. Foi dela a ideia de iniciar o negócio, no início da pandemia, há um ano.

"Um dia, pedimos uma mini pizza no bairro onde moramos [na cidade capixaba de Vila Velha]. Pensei: sou tão boa de cozinha, por que não fazer? Como ele [Esquiva] é admirador dos meus pratos, sugeriu que vendêssemos no bairro. Sempre quis ter meu negócio, mas podendo participar do crescimento dos meus dois filhos pequenos. Comecei a divulgar, o Esquiva também. Veio pedido de todos os municípios do Espírito Santo e até de fora do estado, dizendo que gostaria de nos ajudar", contou Suelen.

Ela brinca que Esquiva é o "garoto-propaganda" das minipizzas. Não só isso. O próprio pugilista vinha sendo responsável por algumas entregas. Inicialmente de carro. Depois, a bordo da moto.

"Quando é um pedido especial, o campeão vai [risos]. Às vezes, levo a medalha olímpica, o pessoal bate foto. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente evita o abraço e respeita o distanciamento, mas sempre conversa um pouco. Teve um fã que até chorou quando contei a história da medalha", lembrou o pugilista.

Esquiva deixou o boxe olímpico e migrou para o profissional em 2014. Ele compete na categoria dos médios (até 72,575 quilos) De lá para cá, fez 28 combates internacionais e venceu todos, 20 por nocaute. O último em fevereiro, quando bateu o russo Arthur Akavov. No mês seguinte, renovou contrato com a Top Rank, empresa sediada em Las Vegas (Estados Unidos). O vínculo com a promotora lhe garante mais três lutas nos próximos 12 meses. O capixaba vive a expectativa que uma delas valha o cinturão de campeão mundial.

"Sinto que esse ano devo lutar mais uma vez, entre setembro e outubro, mas ainda não pelo cinturão. Será uma luta difícil. Se ganhar, no ano que vem, aí sim, deve ser o combate pelo cinturão. Estou bem ranqueado, em terceiro [na IBF, sigla em inglês para Federação Internacional de Boxe]. Meu sonho é ser campeão do mundo e estou próximo, não posso desistir", afirmou o brasileiro.

Com as academias de Vila Velha fechadas, devido à pandemia, Esquiva mantém a forma como é possível dentro de casa. E a produção das minipizzas ajuda, de certa forma.