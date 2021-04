Federação anuncia retorno do Campeonato Potiguar

A Copa Cidade do Natal, o primeiro turno do Campeonato Potiguar, voltará a ser disputada na próxima quinta-feira (8). A Federação Norte Rio-Grandense de Futebol (FNF) divulgou nesta segunda-feira (5) a tabela com os jogos restantes da competição.

FNF divulga restante da tabela do primeiro turno do Campeonato Nota Potiguar 2021, Copa Cidade do Natal. https://t.co/WS1Z1Axyqt — FNF | RN (@fnfrn) April 5, 2021

O torneio chegou a ser cancelado, mas a FNF voltou atrás após novo decreto do Governo Estadual, que voltou a permitir partidas de futebol após uma pausa de 15 dias nas atividades esportivas profissionais.

O Campeonato Potiguar recomeça com o jogo entre Palmeira e America, válido pela 6ª rodada e que acontece às 15h (horário de Brasília) no estádio Frasqueirão. No mesmo dia, às 15h30, no estádio Edgarzão, mas em jogo da 5ª rodada, o ASSU recebe o Força e Luz. Já o chamado Clássico-Rei, o confronto entre ABC e América, ficou marcado para o dia 18, às 16h, na Arena das Dunas. A rodada final, que define os finalistas do primeiro turno, ficou agendada para o dia 28.

DEFINIDO! Mecão enfrentará o Palmeira de Goianinha na retomada do Estadual. https://t.co/vmu27uKpnY — América-RN (@AmericaFCNatal) April 5, 2021

A Federação pontua, no entanto, que as datas estão sujeitas a mudanças por conta do calendário da Copa do Nordeste.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Rio Grande do Norte registra 4.507 óbitos causados pelo novo coronavírus (covid-19) e a taxa de ocupação de leitos SUS está em 96,5%. Dos 196 mil casos confirmados pela doença, cerca de 127 mil pessoas se recuperaram da doença.