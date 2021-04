Ferroviária supera Bahia e encosta nos líderes do Brasileiro Feminino

Atual campeã da Libertadores Feminina, a Ferroviária venceu o Bahia por 1 a 0 nesta quarta-feira (28), no estádio de Pituaçu, em Salvador, na abertura da quarta rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro. Foi o segundo triunfo seguido das Guerreiras Grenás e o quarto jogo sem vitória das Mulheres de Aço pela competição.

A Ferrinha chegou aos mesmos sete pontos de Palmeiras, Internacional e Grêmio, ficando atrás de Palestrinas e Gurias Coloradas no saldo de gols e igualando-se às tricolores na quarta posição. Os três rivais, porém, ainda têm compromisso pela rodada. As baianas permanecem com dois pontos: estão na 13º colocação, na zona de rebaixamento.

As anfitriãs tiveram a primeira boa chance do jogo aos 16 minutos do primeiro tempo. A atacante Gabi Itacaré ficou cara a cara com Luciana, mas chutou em cima da goleira. Com dificuldades para chegar no toque de bola, as paulistas assustaram em lances de bola parada. Duas vezes, aos 19 (com os pés) e 25 minutos (de cabeça), a zagueira Ana Alice ficou no quase. Pouco antes do intervalo, as baianas perderam outra oportunidade clara com a atacante Ellen, que finalizou por cima, quase da entrada da pequena área.

Na etapa final, a Ferroviária seguiu com mais volume de jogo. Aos cinco minutos, a meia Amanda cabeceou rasteiro, rente à trave esquerda do Bahia. Três minutos depois, a meia Aline Milene bateu com perigo da entrada da área e a goleira Anna Bia defendeu em dois tempos. Aos 32, a lateral Ludmilla cruzou pela direita e a meia Rafa Mineira, livre e quase na pequena área, concluiu por cima.

A pressão deu resultado aos 35 minutos. Rafa Mineira levantou na área, Ana Alice se antecipou, deslocando a marcação com o domínio, e mandou para as redes. Foi o primeiro gol da zagueira-artilheira no Brasileirão. Ela foi a artilheira da Ferrinha na Libertadores, com três gols. Nos acréscimos, a lateral Barrinha teve a chance do segundo gol na entrada da pequena área pela esquerda. A zaga do Bahia afastou mal, Barrinha aproveitou, mas chutou à esquerda, rente à trave.

Real Brasília 1 x 0 Avaí/Kindermann

Também nesta quarta (28), o Real Brasília impôs ao Avaí/Kindermann a terceira derrota consecutiva no Brasileiro. No estádio Ciro Machado do Espírito Santo, o Defelê, em Ceilândia (DF), as Leoas do Planalto superaram as Leoas Caçadoras por 1 a 0. As brasilienses, com sete pontos e saldo zero, aparecem em sexto lugar na classificação geral. As catarinenses, com três pontos, estão em décimo e podem cair posições com a sequência da rodada.

O duelo foi bastante truncado, com o time anfitrião melhor na maior parte dos 90 minutos. No primeiro tempo, aos 47 minutos, a goleira Bárbara evitou o primeiro do Real Brasília ao defender, frente a frente, uma paulada da atacante Gadu. Na etapa final, aos três minutos, a camisa 1 do Avaí/Kindermann salvou, com a ponta dos dedos, uma cobrança de falta perigosa da zagueira Isabela.

A chance mais clara das catarinenses veio nos acréscimos. Aos 46 minutos, a meia Pati Llanos cruzou pela esquerda e a atacante Raíza cabeceou na trave esquerda. A "punição" pela oportunidade desperdiçada veio três minutos depois. A meia Daniele Silva abriu na esquerda e a atacante Janety, de primeira, concluiu para o gol. A atacante Larissa quase empatou na sequência, mas o chute próximo à marca do pênalti passou à esquerda da meta.