Fluminense vence Botafogo e se garante na semifinal do Carioca

Com gol de Nino, o Fluminense derrotou o Botafogo por 1 a 0, na tarde deste sábado (17), no Maracanã, e garantiu classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Tricolor chegou a 19 pontos, com 6 vitórias. O Glorioso permaneceu com 12 pontos e não tem mais chances de passar para a próxima fase.

O Jogo

O Fluminense foi melhor em todo o primeiro tempo. O Tricolor teve o controle das ações e não sofreu qualquer perigo por parte do rival. O Botafogo não conseguiu uma finalização sequer na etapa inicial.

Apesar da superioridade em posse de bola, o Fluminense não chegou ao gol. O time de Roger Machado só chutou uma vez, com Wellington, de fora da área. Além disso, o Tricolor reclamou de dois pênaltis não assinalados pelo árbitro Rodrigo Carvalhaes de Miranda.

Aos 11 minutos, Kayky partiu para cima de Paulo Victor, driblou o lateral e foi derrubado na área. Pênalti não marcado. No fim do primeiro tempo, o mesmo Kayky tentou o toque de cabeça e a bola bateu na mão do defensor. A dúvida era saber se a infração foi fora da área ou dentro, mas o árbitro deixou o lance seguir.

O Fluminense voltou para o segundo tempo e logo aos 3 minutos resolveu a partida. Falta pela direita, que Nenê cobrou na cabeça de Nino. O zagueiro subiu sozinho e abriu o placar. Depois do gol, o Botafogo se desesperou e não conseguia passar do meio de campo. O Tricolor criou chances e só não ampliou porque o goleiro Douglas Borges fez linda defesa em chute de Wellington, de fora da área, aos 16 minutos.

O Botafogo só acordou após os 30 minutos, quando passou a ocupar mais o campo de ataque. Mesmo assim, não foi suficiente para assustar o Fluminense. A única defesa do goleiro Marcos Felipe em todo o jogo foi aos 47 minutos, em chute de Ênio, sem muito perigo. Foi a primeira finalização do Botafogo em direção ao gol, já no fim da partida. Melhor para o Tricolor, que saiu do Maracanã com a vitória e a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca.