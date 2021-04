Hazard não está pronto para enfrentar o Liverpool, diz técnico do Real

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, descartou escalar Eden Hazard para a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool amanhã (6), dizendo que não arriscará mais uma lesão.

O belga Hazard, assolado por lesões desde que trocou o Chelsea pelo Real em 2019, voltou a treinar na sexta-feira (2), antes do que se previa, após seu problema muscular mais recente, mas não atuou na vitória de 2 a 0 sobre o Eibar no sábado (3).

"Hazard precisa ficar calmo e ser paciente, o mais importante é que ele está completamente recuperado, e não acho que apressaremos sua volta", disse Zidane em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (5). "Se o jogador está em boa forma, vou querer escalá-lo, mas neste momento iremos avançar devagar e ver o que acontece".

Hazard sofreu duas lesões graves no tornozelo em sua primeira temporada no Real, fazendo somente 20 atuações em todas as competições.

Ele voltou a ter azar com contusões nesta campanha, sofrendo cinco contratempos e só jogando 11 vezes em todas as competições, marcando três gols.

"Preciso de todos os meus jogadores todo o tempo, e quero que todos estejam em forma e saudáveis e não gosto nada quando estão contundidos, e o que queremos mais do que tudo é ter Hazard de volta o mais cedo possível", disse Zidane.

O técnico destacou a capacidade do time de superar problemas, dizendo: "Meu time é subestimado, mas acredito neles e sei o que podem fazer".