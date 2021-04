Kashima Antlers demite brasileiro Zago e convoca Soma como técnico

Oito vezes campeão japonês, o Kashima Antlers demitiu o técnico Antônio Carlos Zago, informou o clube nesta quarta-feira.

O brasileiro foi substituído por Naoki Soma, ex-zagueiro do clube, depois de um início de temporada decepcionante, no qual o Antlers só venceu dois de seus oito primeiros jogos.

O Kashima, que conquistou a Liga dos Campeões Asiáticos em 2019 com o treinador anterior, Go Oiwa, passou dificuldades durante a maior parte do tempo de Zago.

Em sua primeira partida no comando no ano passado, o time sofreu uma derrota de 1 x 0 para o Melbourne Victory na rodada de playoffs da Liga dos Campeões Asiáticos, e ficou em quinto lugar na liga japonesa.

Ex-zagueiro do Japão e do Kashima, Soma substitui Zago depois de trabalhar como assistente do técnico de 51 anos. Aos 49 anos, ele já treinou o Kawasaki Frontale e o Machida Zelvia.

Atualmente, o Kashima é o 15º dos 20 times da primeira divisão japonesa, e enfrenta o Vegalta Sendai no domingo.