Libertadores: Conmebol adia jogo entre Grêmio e Del Valle

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou na noite desta terça-feira (6) que adiou o jogo do Grêmio com o Independiente Del Valle (Equador), pela terceira fase da Copa Libertadores, para a próxima sexta-feira (9), às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai). Inicialmente, a partida aconteceria na quarta (7) em Quito.

A decisão foi tomada após o Governo local decidir impedir a realização do jogo em território equatoriano porque jogadores do Tricolor gaúcho testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19). “Decidimos suspender o jogo da Copa Libertadores entre Independiente Del Valle e Grêmio, que aconteceria amanhã em Quito, após jogadores da equipe brasileira testarem positivo para covid-19. A saúde dos cidadãos está acima de qualquer jogo de futebol”, publicou em seu perfil no Twitter o ministro do Interior do Equador, Gabriel Martínez.

Na tarde desta terça, o Grêmio anunciou que “Paulo Victor e Vanderson testaram positivo para covid-19 em Quito”. Segundo o time brasileiro, os dois “estão isolados no hotel da delegação, ambos assintomáticos”.

O Grêmio informa que os atletas Paulo Victor e Vanderson testaram positivo para Covid 19 em Quito, e estão isolados no hotel da delegação, ambos assintomáticos. O Clube já está tomando providências para viabilizar o retorno dos atletas ao Brasil.



Com a decisão da Conmebol de mudar a data e o local da partida, o Grêmio informou que “a delegação viaja de Quito para Assunção, em horário e data ainda a serem divulgados”.