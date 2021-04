Liga dos Campeões: Real Madrid segura Liverpool e alcança semifinais

O Real Madrid (Espanha) empatou sem gols fora de casa com o Liverpool (Inglaterra) nesta quarta-feira (14) e se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões, fase para a qual o Manchester City (Inglaterra) também avançou após vencer o Borussia Dortmund (Alemanha) por 2 a 1.

O Real Madrid, 13 vezes campeão europeu e que venceu o jogo de ida por 3 a 1, enfrenta na próxima fase o Chelsea (Inglaterra), que eliminou o Porto (Portugal).

O Liverpool, vencedor da edição 2019 da Liga dos Campeões, criou chances no primeiro tempo, mas não as transformou em gol, e, depois do intervalo, não conseguiu ter oportunidades claras. O goleiro belga Courtois fez boas defesas para o Real Madrid, enquanto o egípcio Salah e o holandês Wijnaldum não aproveitaram as oportunidades que tiveram.

Já o Manchester City marcou duas vezes no segundo tempo, com o argelino Mahrez e o inglês Foden, para ficar entre os quatro melhores da Liga dos Campeões pela primeira vez em seis anos.

Foden, que também havia marcado nos 2 a 1 da partida de ida em Manchester na semana passada, fez o gol da virada aos 31 minutos da segunda etapa para dar a vitória ao seu time.

O Dortmund abriu o placar aos 15 minutos com gol do garoto inglês Bellingham, e Mahrez empatou em cobrança de pênalti aos 10 do segundo tempo.

O City, líder do Campeonato Inglês e que foi eliminado nas quartas de final nas três edições anteriores do torneio, enfrentará nas semifinais o PSG (França) do brasileiro Neymar, que eliminou o atual campeão Bayern de Munique (Alemanha).