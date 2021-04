Marcelo Melo viaja para último torneio ao lado de Jean-Julien Rojer

O brasileiro Marcelo Melo viaja nesta quinta-feira (29) para Madri (Espanha), onde disputa o Masters 1000 local a partir da próxima segunda-feira (2). O torneio em quadra de saibro será o último do mineiro, número 17 do ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), ao lado de Jean-Julien Rojer (27º), dos Países Baixos. O fim da parceria iniciada há apenas dois meses foi anunciado na sexta-feira passada (23).

Nesta quarta-feira (28), Melo competiu no ATP 250 de Munique (Alemanha) junto do anfitrião Mischa Zverev (222º), irmão de Alexander Zverev, sexto colocado do ranking mundial em simples. Eles perderam por 2 sets a 0 para o neerlandês Wesley Koolhof (13º) e o alemão Kevin Krawietz (18º), com duplo 6/3, em 1h3min. Os rivais são os cabeças de chave número um e principais favoritos ao título.

“Eles sacaram muito bem, não tivemos chance de break, e aproveitaram as oportunidades”, resumiu o mineiro em comunicado à imprensa.

Foi a sétima derrota consecutiva de Melo na temporada. As outras foram atuando com Rojer. A parceria entre o brasileiro e o neerlandês esteve em oito competições, com sete tropeços e uma só vitória, no ATP 250 de Doha (Catar).

Após o torneio em Madri, o Girafa (como o brasileiro é conhecido) deve anunciar o novo parceiro oficial. Em seguida, ele disputará o Masters 1000 de Roma (Itália), entre 9 e 16 de maio, com o croata Marin Cilic, 44º do mundo em simples e 305º em duplas.

Derrota em Portugal

Quem também perdeu nesta quarta foi Marcelo Demoliner. A dupla do gaúcho, 46º do mundo, com o mexicano Santiago Gonzalez (53º) foi superada nas quartas de final do ATP de Estoril (Portugal) pelo alemão Tim Puetz (58º) e o monegasco Hugo Nys (69º) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1, após 1h19min de jogo. Na terça-feira (27), eles estrearam vencendo os favoritos Marcelo Arevalo (51º), de El Salvador, e Matwe Middelkoop (43º), dos Países Baixos, por 2 a 0.