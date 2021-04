Mesmo com derrota para Caldense, Atlético-MG lidera Mineiro

O Atlético-MG foi derrotado de virada por 2 a 1 pela Caldense, nesta quinta-feira (1) no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. Porém, mesmo com o revés, o Galo permanece na liderança da competição (com 15 pontos).

Esta rodada marcou a retomada da competição após uma parada de 10 dias causada pela Onda Roxa do Minas Consciente, do Governo de Minas, adotada para combater o avanço da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O Atlético-MG chegou a abrir o placar aos 22 minutos do confronto, quando o atacante Keno fez de cabeça após cobrança de falta perfeita de Nacho Fernández. Porém, a partida mudou de figura na etapa final, na qual a Caldense conseguiu a virada graças a gols de Verrone e Gabriel Tonini. Com a vitória, a equipe de Poços de Caldas fica na 3ª posição da classificação com 11 pontos.

Triunfo do Coelho

Quem venceu na rodada foi o América-MG, que superou o Uberlândia por 2 a 1 no Parque do Sabiá e chegou aos mesmos 15 pontos do Atlético-MG, mas na segunda posição. Toscano e Rodolfo marcaram para o Coelho, enquanto Luizinho descontou para a equipe da casa.

Empate do Cruzeiro

O Cruzeiro recebeu o Tombense no estádio do Mineirão e não passou do 0 a 0. Com este resultado, a Raposa ficou na 6ª posição com 8 pontos. Já a equipe de Tombos fica em 8º com 7 pontos.

Outros resultados da rodada

Pouso Alegre 3 x 0 URT

Patrocinense 1 x 0 Boa Esporte

Coimbra 1 x 0 Athletic Club