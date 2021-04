Milan anuncia prorrogação de contrato com Ibrahimovic

O Milan (Itália) anunciou nesta quinta-feira (22) que assinou com o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, de 39 anos, uma prorrogação de contrato que manterá o jogador no clube da Série A por mais um ano.

“O Milan é o clube pelo qual Zlatan mais jogou na Itália. Depois de marcar 84 gols em 130 partidas, o atacante sueco continuará vestindo a camisa vermelha e preta na próxima temporada”, disse o clube em um comunicado.

Ibrahimovic é o maior goleador do Milan nesta temporada, com 17 gols em 25 partidas em todas as competições.

O sueco, que completa 40 anos em outubro, voltou ao Milan para uma segunda passagem pelo clube em janeiro de 2020, após deixar o LA Galaxy (Estados Unidos).