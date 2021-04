Número 2 do mundo, Medvedev contrai covid-19 e não joga em Monte Carlo

Número dois do mundo, o tenista russo Daniil Medvedev foi diagnosticado com covid-19 e não disputará o Masters 1000 de Monte Carlo desta semana, informou a Associação de Tenistas Profissionais (ATP) nesta terça-feira (13).

Medvedev, que seria o segundo cabeça de chave, só atrás do primeiro do ranking, Novak Djokovic, no torneio de saibro, foi posto em isolamento e está sendo monitorado, disse a entidade do tênis masculino em um comunicado.

"É uma grande decepção não jogar em Monte Carlo", disse o tenista de 25 anos. "Meu foco agora é na recuperação, e torço para voltar ao circuito o mais cedo e o mais seguramente possível."

A ATP publicou ontem (12) um vídeo da sessão de treino de Medvedev em Monte Carlo com o espanhol Rafael Nadal. A entidade não respondeu a um pedido de comentário ao ser indagada sobre a participação de Nadal no torneio.

Como mora em Mônaco, Medvedev teve permissão de ficar em casa, conforme os protocolos da competição, enquanto outros tenistas estão hospedados em bolhas de biossegurança.

Os jogadores que estão em casa têm que fazer exames diários de detecção do vírus, e aqueles no ambiente restrito são examinados a cada quatro dias.

Nadal, que almeja um 12º título que ampliaria um recorde em Monte Carlo, e sua equipe foram examinados ontem (12) e todos os resultados foram negativos, disse seu assessor de imprensa, Benito Pérez-Barbadillo, à Reuters nesta terça-feira (13).