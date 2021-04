Operário goleia na Arena e deixa Athletico na lanterna do Paranaense

No primeiro jogo do Campeonato Paranaense de 2021 disputado em Curitiba, a festa foi do interior. Neste sábado (17), o Operário de Ponta Grossa (PR) visitou o Athletico Paranaense na Arena da Baixada e goleou por 4 a 0, em duelo atrasado da segunda rodada do Estadual.

Com três jogos e três derrotas, o Furacão caiu para a lanterna do Paranaense, sem nenhum ponto marcado. O Fantasma está em terceiro, com 10 pontos, mas em cinco partidas disputadas. Os oito primeiros colocados avançam às quartas de final e os dois últimos caem para a segunda divisão.

Na última quinta-feira (15), a prefeitura de Curitiba flexibilizou o decreto municipal que restringia atividades na cidade, devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Com isso, jogos de futebol voltaram a ser autorizados no município. Por causa do decreto, Athletico, Coritiba e Paraná tiveram aidados os duelos em que atuariam como mandantes. .

O planejamento do Furacão era utilizar a equipe principal diante do Operário. Com a proximidade da estreia na Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Aucas (Equador), fora de casa, a comissão técnica levou a campo o time de aspirantes, com média de idade na casa dos 23 anos e que, nas últimas temporadas, representa o clube durante a maior parte do Estadual.

Atuando com praticamente o que tinha de melhor, o Operário controlou o jogo do início ao fim, mas só conseguiu balançar as redes no segundo tempo. Aos 12 minutos, o atacante Felipe Garcia aproveitou o rebote do goleiro Bento e abriu o placar. Aos 21, o atacante Ricardo Bueno ampliou. Aos 39, após jogada do meia Leandrinho, Felipe Garcia marcou o segundo dele e o terceiro do Fantasma. Nos acréscimos, Leandrinho fechou a goleada cobrando pênalti.

Pelo Estadual, o próximo compromisso do Athletico é contra o Cascavel CR, às 16h, na quinta-feira (22), novamente na Arena da Baixada. O Operário só volta a campo no domingo (25), no mesmo horário, contra o Maringá, no estádio Willie Davies, em Maringá (PR).

Em outro duelo deste sábado pelo Paranaense, Rio Branco e Cianorte ficaram no zero no estádio Atílio Gionedis, em Campo Largo (PR). O anfitrião foi a seis pontos, em sexto lugar. O Leão do Vale, que pressionou, mas parou no goleiro Lucas Macanhan, é o segundo colocado, com 11 pontos, perdendo a chance de assumir a ponta e pressionar o FC Cascavel, que lidera com 13 pontos.