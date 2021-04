Palmeiras e Ferroviária empatam na estreia do Brasileiro Feminino

A "lei do ex" deu as caras em dose dupla no Allianz Parque, em São Paulo. Neste domingo (18), Palmeiras e Ferroviária empataram por 2 a 2 na estreia das equipes na edição 2021 da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Chú, ex-atacante das Guerreiras Grenás, marcou um dos gols das Palestrinas. Já Lurdinha, ex-jogadora do Verdão e também atacante, fez para as atuais campeãs da Libertadores.

Apesar de o Palmeiras controlar as ações ofensivas da primeira etapa, a Ferroviária abriu o marcador. Aos 47 minutos, Rafa Mineira arriscou de primeira, da entrada da área, após bola afastada de cabeça pela também atacante Bia Zaneratto, e acertou o canto da goleira Taty Amaro. Na sequência, a meia Camilinha cobrou escanteio pela esquerda, a lateral Bruna Calderan desviou na primeira trave e a zagueira Tainara, livre de marcação, deixou tudo igual.

A Ferroviária armou uma blitz para cima das Palestrinas na volta do intervalo, mas as alviverdes é que balançaram as redes. Aos 23 minutos, a meia Duda Santos cobrou falta na área, a goleira Luciana e a zagueira Ana Alice, ambas da Ferrinha, chocaram-se e a bola sobrou para Chú concluir para o gol vazio. O Verdão aproveitou o embalo para tentar ampliar. Seguindo a máxima do jogo, porém, foi a Ferroviária quem chegou lá. Aos 45, Taty Amaro deu rebote uma cabeçada fraca da meia Patrícia Sochor e Lurdinha, na sobra, garantiu o empate.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (21). Às 20h (horário de Brasília), a Ferroviária recebe o Corinthians na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Mais cedo, às 15h, o Palmeiras visita o Avaí/Kindermann no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC).

São José 0 x 1 Avaí/Kindermann

Próximo rival do Verdão, o Avaí/Kindermann estreou com vitória no Brasileiro ao superar o São José-SP por 1 a 0 no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP). O gol da vitória das atuais vice-campeãs nacionais saiu aos 27 minutos do segundo tempo: Larissa cruzou pela esquerda e a também atacante Raíza, de cabeça, desviou para as redes.

As paulistas terminaram o jogo com uma atleta a menos, após a expulsão da lateral Evellyn ainda no primeiro tempo. As Meninas da Águia tentam a reabilitação na quinta-feira (22), às 15h, contra o Minas Brasília, no Abidião, na capital federal.

Cruzeiro 1 x 1 Real Brasília

Mais cedo, Cruzeiro e Real Brasília empataram por 1 a 1 no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte. As brasilienses saíram na frente aos 36 minutos do primeiro tempo com um golaço de Marcela. A atacante dominou pela direita, na entrada da área, levou para a canhota e acertou o ângulo da goleira Mary Camilo. Aos 25 da etapa final, a atacante Mariana Santos avançou na direita e bateu cruzado e rasteiro, deixando tudo igual.

As Leoas do Planalto voltam a jogar na quarta-feira, às 15h, contra o Botafogo, no Defelê, em Brasília. No mesmo dia, as Cabulosas visitam o Grêmio às 20h, em local a ser definido.