Paulistão: Bragantino vence Ponte Preta e se isola no topo do grupo

Nesta segunda-feira(19), o Bragantino venceu a Ponte Preta por 2 a 0 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e se isolou ainda mais na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista, com 20 pontos. O Braga ainda tem a melhor campanha no geral do campeonato até agora. Já a Macaca continua com 7 pontos, na terceira colocação do grupo B.

O primeiro tempo começou com o Bragantino já impondo o ritmo de jogo, agredindo a meta adversária com jogadas rápidas e pressão na marcação. A Ponte pouco fez, além de marcar as investidas do Braga. O resultado do domínio: em cruzamento da esquerda, Pedrinho marcou de cabeça seu primeiro gol pelo clube de Bragança Paulista, aos 37 minutos.

A Macaca voltou ao segundo tempo sem mudanças na atitude e o Bragantino continuou o domínio da partida. Aos 5 minutos, em bate-rebate na área, Ytalo chutou e marcou o segundo gol do Bragantino. Sem poder de reação, a Ponte não agrediu mais com perigo e o time de Bragança levou a vitória até o apito final.