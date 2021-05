Portuguesa debuta nas semifinais do Carioca contra o Fluminense

Portuguesa e Fluminense fazem neste domingo (2) o primeiro confronto das semifinais do Campeonato Carioca, no estádio da Lusa, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. O duelo começa às 16h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva e Bruno Mendes, e plantão de notícias de Astrid Nick.

O Tricolor, vice-líder da Taça Guanabara, chega ao primeiro embate das semifinais do Carioca com moral alto, devido à vitória sobre o Santa Fé, da Argentina, na última quarta (28), pela Copa Libertadores. O time ainda terá pela frente o Junior Barranquila, da Colômbia, na próxima quinta (6), fora de casa. Mas neste domingo (2) o foco total deverá ser contra a Lusa. Comandado por Roger Machado, o Flu busca quebrar o jejum de nove anos sem levantar a taça do Carioca. Diante da Portuguesa, o Tricolor leva a vantagem de precisar apenas de dois empates para assegurar presença na final do Estadual.

O #TimeDeGuerreiros iniciou a preparação para enfrentar a Portuguesa, no domingo, pela semifinal do @cariocao! Vamos, Fluzão! 🇭🇺



📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/XB62AHDnnb — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 30, 2021

O Tricolor deve entrar em campo nesta tarde com a mesma formação do time na Libertadores no meio da semana: Felipe; Calegari, Nino, Lucas Claro (David Braz) e Egídio; Martinelli, Yago (Wellington) e Nenê (Matheus Martinelli ou PH Ganso); Kayky, Bobadilla (John Kennedy) e Fred (Abel Hernándes).

Jogando em casa, a Lusa Carioca também chega embalada ao duelo deste domingo. Pela primeira vez o clube disputa a semifinal do estadual. A agremiação da Ilha do Governador obteve a terceira colocação no primeiro turno do Carioca - ficou à frente de grandes como Vasco e Botafogo - e comemora seu melhor desempenho no Estadual em quase 97 anos de história. Os números falam por si: a equipe do técnico Felipe Surian teve a defesa menos vazada (sofreu oito gols) da competição, e o segundo melhor ataque (20 gols, mesmo total do Fluminense). Em primeiro ficou o Flamengo, com 23 gols.

A Lusa Carioca deve entrar em campo com Watson, Pedro (Dilsinho), Guerra e Wellington Cezar; Luis Gustavo, Mauro Silva (Everton Heleno), Cafú e Romarinho; Chay e Jhulliam (Hugo Cabral).