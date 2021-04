Real Madrid derrota Cádiz e assume liderança do Espanhol

O atacante francês Karim Benzema marcou duas vezes no primeiro tempo e ajudou o Real Madrid a garantir a vitória de 3 a 0 sobre o Cádiz nesta quarta-feira (21), assumindo o primeiro lugar do Campeonato Espanhol.

A dobradinha do francês aconteceu antes e depois de um gol de estreia do defensor Alvaro Odriozola, levando o Real aos 70 pontos, mesma pontuação do rival Atlético de Madri, que tem um jogo a menos, mas que no momento fica atrás na tabela por conta do critério de confronto direto.

“Começamos o jogo muito bem, roubando a bola bem na frente, que era o plano de jogo”, disse o lateral esquerdo brasileiro Marcelo. “Sabemos que não há jogos fáceis na Liga, pode ter parecido uma vitória fácil, mas fomos muito bem. O Real nunca desiste. Vamos lutar pelo título até o final”.

Os anfitriões, que buscavam repetir o resultado do primeiro turno sobre o Real, começaram bem, com uma finalização de Jens Jonsson que passou muito perto, mas isso foi o pior que o Real sofreu na partida.

Benzema marcou o primeiro de pênalti aos 30 minutos de jogo após intervenção do VAR (árbitro de vídeo), que viu a falta de Isaac Carcelen em Vinicius Júnior, que o árbitro não havia percebido.

O gol do francês o iguala a um dos maiores ídolos do clube, o espanhol Raúl González. Os dois marcaram contra 35 diferentes adversários na competição.

Benzema ainda atuou na assistência três minutos depois, cruzando para o gol de Odriozola.

Casemiro poderia ter feito o 3 a 0 momentos depois, chutando de perto, mas cinco minutos antes do intervalo ele cruzou para Benzema, que completou o placar e garantiu os pontos para a equipe treinada por Zinedine Zidane.