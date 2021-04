Renato Kayser garante vitória do Athletico-PR na Sul-Americana

Graças a um gol do atacante Renato Kayser, o Athletico-PR derrotou o Metropolitanos (Venezuela) por 1 a 0, nesta quarta-feira (28) na Arena da Baixada, em partida da 2ª rodada da Copa Sul-Americana. Com este triunfo, o Furacão permanece com 100% de aproveitamento, liderando sua chave com 6 pontos conquistados.

No papel de mandante, o Athletico-PR dominou completamente o primeiro tempo, encerrando o período com 80% de bola. Porém, a equipe brasileira não conseguiu traduzir a superioridade em gols.

A vitória só foi garantida na etapa final, quando, aos 8 minutos, Khellven recebeu dentro da área e lançou para Renato Kayzer, que marcou o gol da vitória de cabeça.

O próximo compromisso do Furacão na competição continental será na terça (4), quando visita o Melgar (Peru) no estádio Monumental de la UNSA.