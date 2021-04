Roma garante vaga nas semifinais da Liga Europa

A Roma (Itália) empatou em 1 a 1 com o Ajax (Holanda) nesta quinta-feira (15) e avançou para a semifinal da Liga Europa com um placar agregado de 3 a 2, e agora buscará vaga na decisão da competição contra o Manchester United (Inglaterra), que eliminou o Granada (Espanha) ao vencer por 2 a 0 no estádio de Old Trafford.

Na outra semifinal vão se enfrentar Arsenal (Inglaterra) e Villarreal (Espanha), no que será uma reedição do confronto pela mesma fase da edição 2005/2006 da Liga dos Campeões, na qual a equipe inglesa prevaleceu de forma acirrada.

Brian Brobbey marcou para o Ajax aos 4 minutos do segundo tempo, mas um gol de Edin Dzeko aos 27 minutos garantiu o empate e a classificação da Roma.

Jogando em casa, o Manchester United ganhou com gol do uruguaio Edinson Cavani e um gol contra de Jesús Vallejo, alcançando 4 a 0 sobre o Granada na soma dos dois jogos.

O Arsenal derrotou o Slavia Praga (República Tcheca) por 4 a 0, garantindo 5 a 1 no placar agregado, com dois gols de Alexandre Lacazette e outros de Nicolas Pépé e Bukayo Saka.

A equipe comandada por Mikel Arteta vai encarar o Villarreal, que venceu o Dínamo Zagreb (Croácia) por 3 a 1 no agregado, depois da vitória por 2 a 1 nesta quinta-feira, na Espanha, com gols de Paco Alcácer e Gerard Moreno.