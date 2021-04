Sul-Americana: Athletico joga para o gasto e vence Aucas na estreia

O Athletico Paranaense iniciou com vitória a caminhada pelo segundo título da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (20), o Furacão superou o Aucas (Equador) por 1 a 0 no estádio Chillogallo, na capital Quito, pelo Grupo D da competição.

A chave ainda reúne Melgar (Peru) e Metropolitanos (Venezuela). Os peruanos estrearam vencendo por 3 a 2 fora de casa, no estádio Olímpico da Universidad Central de Venezuela, em Caracas. Apenas o primeiro colocado passa de fase.

Campeão da Sul-Americana em 2018, o Athletico volta a campo pelo torneio na quarta-feira da próxima semana (28), na Arena da Baixada, em Curitiba, contra o Metropolitanos. Antes, são dois compromissos, também em casa, pelo Campeonato Paranaense. Na quinta-feira (22), às 16h, o adversário será o Cascavel CR. No domingo (25), no mesmo horário, o embate será contra o Rio Branco-PR. Nos dois jogos do Paranaense, o Furacão deve utilizar a equipe sub-23, que tem representado o clube desde o início do Estadual.

A partida desta terça, portanto, foi a primeira do time considerado titular na temporada 2021. A falta de ritmo era evidente. Em um primeiro tempo pouco inspirado de ambos os lados, a superioridade técnica do Athletico fez diferença. Aos 37 minutos, o atacante Nikão cobrou escanteio e o lateral Erick, de cabeça, abriu o placar.

Na segunda etapa, o Aucas melhorou, mas sem oferecer perigo à meta rubro-negra. Aos 30 minutos, o lateral Cuero Quiñónez foi expulso por agressão a Matheus Babi. O ex-atacante do Botafogo teve a chance de ampliar aos 40, mas a finalização do jogador, que recebeu um cruzamento dentro da área, foi para fora.