Sul-Americana: Atlético-GO estreia com empate sem gols com Newell's.

O Atlético Goianiense não saiu do zero com o Newell's Old Boys (Argentina) pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo desta terça-feira (20) foi disputado no estádio Antônio Aciolly, em Goiânia, e abriu o Grupo F da competição.

A chave também reúne Libertad (Paraguai) e Palestino (Chile), que se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Defensores del Chaco, na capital paraguaia Assunção. Os chilenos serão os próximos adversários do Dragão, na quinta-feira da semana que vem (29), às 21h30, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago (Chile).

Atlético Goianiense 0x0 Newell's Old Boys



Dragão pressiona, joga bem principalmente no segundo tempo, mas 0 a 0 não saiu do placar. O goleiro deles foi eleito o melhor em campo. #ACGxNOB #DragãoNaSula #GrandeConquista #LaGranConquista pic.twitter.com/vHrOyDnwtc — Atlético Goianiense (@ACGOficial) April 21, 2021

No primeiro tempo, o Newell's teve grande chance aos 39 minutos. O meia Maxi Rodríguez cruzou e o zagueiro Cristian Lema cabeceou com perigo. A resposta do Atlético veio aos 42, em chute perigoso, dentro da área, do atacante Danilo Gomes, defendido pelo goleiro Alan Aguerre.

Na etapa final, o Dragão foi melhor, mas não balançou as redes. Com menos de um minuto, o atacante Janderson finalizou muito rente à meta. Aos 23, o lateral Dudu obrigou Aguerre a uma grande intervenção, em chute cruzado. Aos 38, na última boa oportunidade, Roberson parou no travessão. Nove minutos depois, o atacante (que tinha acabado de entrar) recebeu o segundo amarelo depois de simular um pênalti.

Antes de pensar novamente na Sul-Americana, o Atlético volta às atenções para o Campeonato Goiano. Na quinta-feira, o Dragão encerra a participação na primeira fase contra a Jataiense, às 15h30, no Arapucão, em Jataí (GO). No fim de semana, em data que ainda será definida, o time rubro-negro terá compromisso pelas quartas de final do Estadual.