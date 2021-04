Tênis: duplas de Melo e Stefani caem em estreias na Itália e nos EUA

A terça-feira (6) não foi positiva para o tênis brasileiro. O mineiro Marcelo Melo e a paulistana Luisa Stefani foram eliminados na primeira rodada das chaves de duplas do ATP 250 de Cagliari (Itália) e do WTA 500 de Charleston (Estados Unidos), respectivamente

Na Itália, a parceria entre Melo, número 17 do ranking de duplas da ATP, com Jean-Julien Rojer (27º), da Holanda, perdeu dos anfitriões Andrea Vavassori (81º) e Lorenzo Sonego (175º nas duplas, 34º em simples) por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 10/6 no match tie-break, em um hora e 27 minutos de partida. Foi a quarta vez na temporada - em cinco torneios - que eles caíram na estreia de uma competição.

A competição foi a primeira da dupla Melo-Rojer - iniciada este ano - em quadra de saibro. O próximo desafio deles será o Masters 1000 de Monte Carlo (Mônaco) a partir do próximo domingo (11), novamente em piso de terra batida. Na semana que vem, eles disputam o ATP 500 de Barcelona (Espanha).

Já em Charleston (Estados Unidos), Luisa e a norte-americana Hayley Carter - números 26 e 27, respectivamente, do ranking de duplas da WTA - foram superadas pelas tchecas Lucie Hradreka (36ª) e Marie Bouzkova (107ª nas duplas, 56ª em simples) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, após uma hora e 44 minutos de jogo. O torneio ocorre em uma quadra de pó de cimento (saibro verde), diferente do piso duro de eventos anteriores.

No último domingo (4), Stefani e Carter foram vice-campeãs de duplas do WTA 1000 de Miami (Estados Unidos). Com o resultado, a paulistana alçou a 26ª posição no ranking mundial de duplas, a melhor colocação de uma brasileira na história da lista, criada em 1975.

O próximo compromisso de Stefani será junto com a seleção brasileira de tênis em Bytom (Polônia), no Billie Jean King Cup - equivalente à Copa do Mundo da modalidade entre as mulheres - entre os dias 16 e 17 deste mês.