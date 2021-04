Uefa confirma que final da Liga dos Campeões ocorrerá em Istambul

A final da Liga dos Campeões será disputada com certeza em Istambul no dia 29 de maio, apesar de a Turquia estar entrando em um lockdown por causa da covid-19, disse a Uefa nesta quinta-feira (29).

Um ressurgimento de infecções de covid-19 levou o governo turco a impor um lockdown de 17 dias que terminará em 17 de maio.

Diante da possibilidade de os times ingleses Manchester City e Chelsea chegarem à decisão agendada no Estádio Olímpico Ataturk, surgiram dúvidas sobre a logística da instalação. Mas a Uefa insiste que não planeja transferir a partida.

"A final da Liga dos Campeões da Uefa acontecerá em Istambul no dia 29 de maio com um número limitado de espectadores, e nos asseguraram que o lockdown temporário que está em vigor até 17 de maio não deve ter nenhum impacto na partida", disse a entidade em um comunicado. "A Uefa continuará a trabalhar de forma estreita com a Federação Turca de Futebol e as autoridades municipal e nacional para realizar a partida com segurança". "Mais informações a respeito da capacidade para a partida e detalhes sobre ingressos serão comunicados em breve", completou.