Vasco supera Tombense e avança na Copa do Brasil

No primeiro jogo da história entre Vasco da Gama e Tombense, a equipe carioca levou a melhor e superou os mineiros da Zona da Mata por 2 a 1. Em duelo válido pela Copa do Brasil, nesta quarta (7) à noite, no Almeidão. Com o resultado, o Cruzmaltino avança para a terceira fase da competição e espera o sorteio da CBF para saber qual será o seu próximo adversário. O Gigante da Colina volta a campo, na próxima semana, no clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca.

Logo aos 2 minutos, o veloz Gabriel Pec driblou o goleiro e abriu o marcador para os visitantes. Apesar do bom início da equipe do Rio de Janeiro, os anfitriões se refizeram do susto, equilibraram a partida e obrigaram Lucão a duas defesas difíceis, após cobranças de escanteio. Em chute de fora da área, Léo Matos obrigou Felipe Garcia a espalmar para fora.

Na etapa final, German Cano sofreu falta na linha da grande área. Era pênalti, mas o árbitro Leandro Pedro Vuaden assinalou apenas a falta. Andrey cobrou aos 4 e ampliou. Logo após colocar o terceiro zagueiro, o time do técnico Marcelo Cabo viu Daniel Amorim, de cabeça, diminuir o placar para os donos da casa. Como o empate levava a disputa da vaga aos pênaltis, o Tombense se lançou totalmente ao ataque. Apesar da pressão, o Vasco tocou a bola para segurar a vitória e a premiação de aproximadamente R$ 1,7 milhão pela classificação.