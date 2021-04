Volta Redonda vence e dorme na liderança do Carioca

Com 19 pontos em 8 jogos, o Volta Redonda está no topo da tabela do Campeonato Estadual do Rio. Neste domingo (4), jogando em casa, no Estádio Raulino de Oliveira, o time do Sul Fluminense derrotou por 3 a 2 o Nova Iguaçu. O destaque da partida foi o atacante Alef Manga, que marcou os gols da vitória e é o artilheiro da competição com 7 tentos anotados até agora.

O triunfo da equipe do técnico Neto Colucci foi construído no primeiro tempo. Após passe de Emerson Júnior, Alef Manga dribla o goleiro e abre o placar para os anfitriões. Aos 36, o camisa 11 recebeu dentro da grande área e chutou cruzado para ampliar para o Voltaço.

Na etapa final, ancorado pela vantagem, os anfitriões relaxaram e o Orgulho da Baixada cresceu dentro de campo. Aos 25, Yan diminuiu para o Nova Iguaçu. A pressão pelo empate persistiu, mas o goleiro Andrey Ventura apareceu bem. Quase no fim, aos 44, Hiroshi acertou um belo chute de fora da área para fazer o terceiro. Já nos acréscimos, Yan diminuiria novamente.

Caso o Flamengo vença o Madureira nesta segunda (5), o Volta Redonda pode perder a liderança pelo saldo de gols. A equipe da Cidade do Aço volta a campo no próximo domingo (11) contra o Botafogo.