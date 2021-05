Atlético empata com Tombense e vai à 15ª final consecutiva no Mineiro

Depois de abrir larga vantagem na partida de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, o Atlético ficou no empate com o Tombense por 1 a 1, no Estádio Mineirão e se classificou à decisão do estadual pelo décimo quinto ano consecutivo. A sequência começou em 2007 e até agora o Galo, clube com mais conquistas no Estadual na história (46), tem sete títulos e sete vices. O adversário na final será conhecido neste domingo (9), no duelo entre América e Cruzeiro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

No primeiro jogo da semifinal, no último sábado (1º de maio), o Atlético fez 3 a 0 e deixou a vaga na decisão encaminhada. Após nova vitória - e nova goleada - pela Libertadores da América, contra o Cerro Porteño, do Paraguai, na terça (4), por 4 a 0, o comandante Cuca optou por poupar alguns titulares e escalar uma equipe mista. No entanto, não demorou para que o Galo ampliasse ainda mais a vantagem que tinha no duelo. Aos sete minutos, Hyoran cobrou escanteio da esquerda e Eduardo Sasha, de cabeça, completou para o gol: 1 a 0.

Com o placar agregado em 4 a 0 para o Atlético, a partida ficou morna. O goleiro Matheus Mendes, do Galo, pouco foi incomodado. Somente aos 32 minutos da segunda etapa o placar foi alterado novamente, após um contra-ataque do Tombense. Caíque, que havia entrado pouco antes, recebeu pela direita e tocou por cima do goleiro adversário, dando números finais ao duelo.

Como prêmio de consolação, o Tombense ergueu, pelo segundo ano consecutivo, o troféu de campeão do interior. Já o Galo, antes de começar a decidir o título estadual, tem um desafio pela Libertadores. Na próxima quinta (13) encara o América de Cali, em Barranquilla, na Colômbia, a partir das 21h (horário de Brasília).