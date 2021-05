Atlético-MG derrota Tombense e fica perto da final do Mineiro

O Atlético-MG ficou muito perto da final do Campeonato Mineiro, após derrotar o Tombense por 3 a 0 neste sábado (1) no estádio Independência no primeiro jogo da semifinal. As equipes voltam a medir forças no próximo sábado (8), no estádio do Mineirão a partir das 16h30 (horário de Brasília).

⚫⚪ FIM DE JOGO NO HORTO! O ATLÉTICO VENCE O TOMBENSE POR 3 A 0 E SAI EM VANTAGEM NA DISPUTA PELA VAGA EM MAIS UMA FINAL DO MINEIRO!



⚽ Hyoran, Guga e Hulk marcaram os gols da partida!#VamoGalo #TOMxCAM 🏴🏳 pic.twitter.com/82qur4ph1G — Atlético 😷 (@Atletico) May 1, 2021

Com um time claramente superior tecnicamente, o Galo tomou conta da partida e não demorou a chegar ao gol. Aos 15 minutos a defesa do Tombense vacilou na saída de bola e Hulk ficou com o domínio. O atacante tocou para o meia Hyoran, que se livrou da marcação e bateu bem para vencer o goleiro Felipe Garcia.

O Atlético-MG continuou mandando no confronto, e ampliou seis minutos depois. Hulk sofreu pênalti de Manoel, e o lateral Guga cobrou muito bem para deixar o seu.

Com a vantagem de 2 a 0, a equipe do técnico Cuca diminuiu a intensidade, e só conseguiu chegar ao terceiro gol na etapa final. Aos 16 minutos Hulk soltou uma bomba para marcar um golaço.

O Tombense ainda teve a oportunidade de descontar aos 29 minutos, mas o goleiro Matheus Mendes (que havia acabado de entrar no lugar do goleiro Everson, que foi expulso por cometer a infração) defendeu a cobrança do atacante Keké. Placar final, Tombense 0, Atlético-MG 3.