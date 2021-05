Libertadores: Atlético-MG vence Cerro Porteño e assume liderança geral

Já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Atlético-MG derrotou o Cerro Porteño (Paraguai) por 1 a 0, nesta quarta-feira (19) no estádio La Olla, em Assunção, e assumiu a liderança geral da competição continental (o que lhe garante vantagem em fases posteriores).

🇵🇾⚽🇧🇷 No fim! Keno marcou nos acréscimos, e o @Atletico bateu o @CCP1912oficial por 1-0 em duelo pelo Grupo H da CONMEBOL #Libertadores.



🧐 O Galo já está nas oitavas de final e sacramenta a vaga como líder de seu grupo.#GloriaEterna pic.twitter.com/P7rUCr4NOi — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 20, 2021

Com o triunfo pelo Grupo H, o Galo fica na liderança da chave com 13 pontos, seis a mais do que a equipe paraguaia.

Com a vaga assegurada, o técnico Cuca mandou a campo uma equipe alternativa, poupando vários atletas para o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, contra o América-MG no próximo sábado (22), isso fez com que o Atlético-MG até tivesse certo domínio das ações, mas sem conseguir abrir o marcador.

O Galo só conseguiu garantir o triunfo na segunda etapa, quando o técnico Cuca decidiu colocar no gramado Hulk, Zaracho e Keno, que marcou o gol da vitória. Aos 46 minutos, o camisa 11 dominou, se livrou de Espínola com um lençol e bateu com categoria.

🔝⚫️⚪️ Que vitória, @Atletico! 1⃣3⃣ pontos, invicto e líder geral após 5⃣ rodadas na Fase e Grupos da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/TyYTJEG1np — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 20, 2021

Agora, após o segundo jogo da final do Mineiro, o Atlético-MG enfrenta o La Guaira (Venezuela) na próxima terça-feira (25).