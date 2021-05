Bottas impede Lewis Hamilton de alcançar 100ª pole da carreira

O finlandês Valtteri Bottas largará em primeiro lugar no Grande Prêmio de Portugal e negou ao seu companheiro de Mercedes, o inglês Lewis Hamilton, a sua 100ª pole position por apenas 0s007 neste sábado (1).

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton garantiu os dois carros da Mercedes na primeira fila do grid de largada no circuito de Algarve ao se classificar em segundo lugar.

Max Verstappen, da Red Bull, um ponto atrás do líder do campeonato Hamilton após duas provas, começará em terceiro lugar, com pneus macios, após ter sua primeira volta rápida, em 1min18s209, anulada por ter excedido os limites da pista.

Mas, se não fosse aquele erro, em uma tarde com muitos ventos em um circuito que parece uma montanha-russa, o jovem holandês teria sido o mais rápido. Bottas fez a pole position com 1min18s348.

Esta foi a 17ª pole position da carreira de Bottas, igualando o tricampeão britânico Jackie Stewart na lista de recordistas, e a sua primeira desde o Grande Prêmio do Bahrein, em dezembro de 2020. O finlandês também será o terceiro piloto diferente na pole em três corridas, e até agora ninguém venceu largando em primeiro lugar em 2021.