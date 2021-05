Bragantino e Palmeiras decidem vaga nas semifinais do Paulista

Garantido nas oitavas de final da Libertadores com duas rodadas de antecipação, o Palmeiras volta as atenções para o Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira (14), às 19h30 (horário de Brasília), o Verdão visita o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pelas quartas de final do Estadual.

O duelo opõe os dois melhores times do Grupo C da primeira fase. O clube do interior encerrou a chave na liderança, com 23 pontos, dois a mais que o time alviverde. Por isso, tem a vantagem de realizar o jogo em casa.

O Massa Bruta também está envolvido em outro torneio continental, mas vive situação menos cômoda na Copa Sul-Americana. Só a vitória interessa na próxima terça-feira (18), contra o Talleres (Argentina) na briga por um lugar na próxima fase. Ainda assim, e mesmo considerando que uma eventual semifinal do Paulista seja disputada já neste fim de semana, a equipe do interior terá força máxima diante do Verdão.

“[A maratona está] muito grande e pesada. Em cima disso, a gente mesmo tem se preparado e se cuidado até em casa. Temos que descansar primeiro a cabeça, pois em jogos decisivos a pressão é grande”, disse o zagueiro Fabrício Bruno em entrevista coletiva.

O Bragantino deve ir a campo com: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Ricardo Ryller, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo.

No Palmeiras, seguindo a tendência de todo o campeonato, a maior parte dos jogadores que saíram jogando na terça-feira (11) passada contra o Independiente del Valle, nos 2,8 mil metros de altitude da capital equatoriana Quito, pode ser poupada. O lateral Mayke, os volantes Danilo e Danilo Barbosa (que tem sido improvisado na zaga) e o meia Gustavo Scarpa, que entraram durante a última partida, devem ser titulares nesta quinta.

“O time do Bragantino é muito bom, mas o nosso também é. Estamos na batida, com jogo a cada dois dias, mas vamos fazer nosso futebol e dar o melhor em campo para sairmos classificados”, comentou Danilo em depoimento à TV Palmeiras.

A provável escalação do Verdão será: Weverton; Danilo Barbosa, Michel e Renan; Mayke, Danilo, Gustavo Scarpa, Zé Rafael e Matías Viña; Wesley e Willian.

Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar pode ter pela frente na semifinal o já classificado Corinthians ou a Ferroviária, caso o clube grená supere o São Paulo também nesta sexta, às 21h30, no Morumbi.