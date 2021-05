Brasileiras garantem vaga no skate dos Jogos de Tóquio

As brasileiras Dora Varella, Isadora Pacheco e Yndiara Asp garantiram vaga na próxima edição dos Jogos Olímpicos. As integrantes da seleção de skate, na modalidade park, garantiram, na última sexta-feira (21), presença em Tóquio, ao terminarem o Dew Tour (última oportunidade de classificação para as Olimpíadas) entre as 20 primeiras colocadas do evento realizado em Des Moines (Estados Unidos).

Após a classificação, a catarinense Yndiara Asp destacou (em depoimento à Confederação Brasileira de Skate) os desafios de garantir a vaga em meio ao contexto da pandemia do novo coronavírus (covid-19): “Estamos desde 2018 nessa corrida olímpica. Muita coisa aconteceu. Pandemia. Ficamos um ano inteiro sem competir. De repente surge essa competição como a última classificatória. Foi um mix de emoção, de tensão, de nervosismo […]. E consegui. Nossa, deu um alívio e uma felicidade muito grande de fazer o que eu vim fazer, o meu propósito”.

O Brasil continua participando do Dew Tour, tendo ainda a possibilidade de classificação para os Jogos de Tóquio no park masculino e no street, tanto no masculino como no feminino.