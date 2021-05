Carioca: Vasco sai na frente do Botafogo em decisão da Taça Rio

O Vasco saiu na frente do Botafogo na decisão da Taça Rio do Campeonato Carioca. Neste domingo (16), o Cruzmaltino derrotou o Glorioso por 1 a 0 no estádio Nilton Santos e tem a vantagem do empate no jogo de volta do confronto, no próximo sábado (22), às 15h05 (horário de Brasília), em São Januário. O campeão recebe uma premiação de R$ 1 milhão.

Eliminados da briga pelo título estadual ainda na primeira fase do Carioca, os rivais alvinegros fizeram um jogo pouco movimentado. O Vasco foi melhor no primeiro tempo, mas só deu trabalho ao goleiro Douglas Borges uma vez, aos cinco minutos, em chute do atacante German Cano que o camisa 22 se esticou no canto para evitar o gol.

Na etapa final, Cano precisou de menos de um minuto para bater Douglas Borges e colocar o Cruzmaltino à frente. O atacante aproveitou o cruzamento do lateral Léo Matos pela direita, após erro do zagueiro David Souza na saída de bola. Foi o sétimo gol do argentino, vice-artilheiro do Carioca, dois gols atrás do atacante Alef Manga, que defendeu o Volta Redonda no Estadual.

O @VascodaGama é superior nos primeiros 90 minutos da decisão, vence a partida e fica a um empate de conquistar a #TaçaRio!



⚽ : Germán Cano (VAS).#BOTxVAS pic.twitter.com/l4D3Imatzc — Cariocão (@Cariocao) May 16, 2021

O time da casa assustou apenas aos 21 minutos, em chute do meia Rafael Navarro na entrada da área, que o goleiro Vanderlei defendeu. O Glorioso reclamou de um suposto pênalti do meia Matías Galarza em Ronald seis minutos depois. O atacante foi derrubado na dividida próxima a linha de fundo. O árbitro Rafael Martins de Sá nada marcou.