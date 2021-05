Cobras Brasil XV vence na despedida da Superliga Americana de Rugby

Encerrando sua participação na Superliga Americana de Rugby (SLAR), a equipe brasileira Cobras Brasil XV bateu os chilenos do Selknam Rugby por um ponto de diferença, na noite deste sábado (1º de maio). Em mais uma exibição que aponta para a evolução do time, o jogo em Montevidéu (Uruguai) foi equilibrado e o placar de 21 a 20 foi definido no último minuto com penal convertido pelo centro Moisés Duque.

O Cobras volta para casa com a quinta colocação, 15 pontos e três vitórias em nove partidas disputadas.

“Estamos contentes com a evolução como coletivo que aconteceu mesmo em algumas derrotas anteriores. A segunda vitória consecutiva, desta vez contra o Selknam, é motivadora por dois motivos. Porque foi o adversário que conseguiu placar mais elástico contra nós no primeiro turno. E também porque a Seleção Brasileira tem uma concorrência direta com a seleção chilena na busca por vaga para o Campeonato Mundial de 2023. Este jogo foi um teste mental para nos dar confiança e alcançar os objetivos deste ano”, avaliou o scrum-half Felipe Gonçalves à assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu).

* Matéria atualizada para corrigir o local da partida, que aconteceu em Montevidéu, no Uruguai.