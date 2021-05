Com autoridade, Flamengo e São Paulo se classificam à final do NBB

A final da edição 2020/2021 do Novo Basquete Brasil (NBB) está definida e será inédita: Flamengo e São Paulo. Neste sábado (15), pelas semifinais, rubro-negros e tricolores fecharam as séries melhor de cinco jogos contra Paulistano e Minas Tênis Clube, respectivamente, com 100% de aproveitamento: três vitórias em três partidas, todas elas realizadas no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

A decisão será disputada em uma melhor de cinco no Maracanãzinho, com o primeiro jogo no próximo sábado (22), às 16h (horário de Brasília). Os duelos dois e três estão marcados para os dias 24 (20h) e 27 (18h30). Se necessárias, a quarta partida ocorre no dia 29 e a quinta no dia 31, em horários a serem definidos.

O primeiro a se classificar foi o Flamengo. Campeão da última temporada finalizada do NBB (2018/2019), o Rubro-Negro superou o Paulistano por 69 a 58 e fechou o confronto sem precisar dos jogos quatro e cinco. O ala Marquinhos foi o cestinha com 19 pontos, além de apanhar dez rebotes. Outro duplo-duplo foi alcançado pelo ala-pivô Olivinha, com 12 pontos e 12 rebotes.

O Flamengo já havia derrotado o Paulistano por 92 a 69 no jogo um e 69 a 58 na segunda partida. É a oitava vez que os cariocas chegam à final do NBB, com seis títulos na trajetória. O Rubro-Negro tem 31 vitórias consecutivas em 2021 e finalizou a primeira fase da competição com 28 triunfos e só duas derrotas, um recorde.

Em seguida, o São Paulo derrotou o Minas por 80 a 79 no terceiro jogo do confronto. O triunfo só foi sacramentado no último segundo, em um lance livre convertido pelo ala-pivô Renan Lenz. O ala-armador norte-americano Corderro Bennett, com 26 pontos, foi o cestinha da vitória do Tricolor, que chega pela primeira vez à decisão do NBB.

Nos duelos anteriores, os paulistas superaram o Minas por placares um pouco mais elásticos. No primeiro jogo, a vitória tricolor foi por 88 a 70. No segundo, triunfo por 90 a 85. O clube do Morumbi disputa o NBB somente pela segunda vez e supera o feito do Uberlândia em 2013, que alcançou a final do campeonato três temporadas após estrear.

É a segunda vez que Flamengo e São Paulo decidem um título nesta temporada. O Rubro-Negro levou a melhor na final da Copa Super 8, que reuniu os oito melhores times do primeiro turno, ao vencer por 79 a 71. Os cariocas também saíram vitoriosos no confronto entre eles pela semifinal da Champions League das Americas, torneio equivalente à Libertadores no basquete masculino. O triunfo por 75 a 66 em Managua (Nicarágua) credenciou o clube do Rio de Janeiro à decisão, onde superou o anfitrião Real Esteli e ficou com a taça continental.