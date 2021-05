Corinthians e Palmeiras duelam pela semifinal do Paulistão

Neste domingo (16), às 16h, na Arena Neo Química (Itaquerão), o Campeonato Paulista vai conhecer o primeiro finalista da competição. Corinthians e Palmeiras medem forças e apenas um deles vai à final para enfrentar São Paulo ou Mirassol que se enfrentam na outra semifinal, hoje à noite, no Morumbi. Não há vantagem para nenhum dos dois lados, mas o Timão pela melhor campanha joga dentro de casa. Em caso de empate no tempo normal, a vaga para a decisão será disputada nas penalidades máximas. A Rádio Nacional transmite o Dérbi com locução de Rodrigo Campos, os comentários de Mário Silva, a reportagem de Rodrigo Ricardo e o plantão de Astrid Nick.



Os corintianos têm vários desfalques para o clássico. Com teste positivo para covid-19, o lateral-direito Fagner está em isolamento. Já o colombiano Cantillo, Xavier e Rodrigo Varanda estão entregues ao Departamento Médico. Eliminado na Copa Sul-Americana, no meio da semana, após perder por 4 a 0 para o Peñarol, o jogo também é visto como decisivo para a continuidade do técnico Vágner Mancini à frente do Timão. Antes disso, golearam a Inter de Limeira por 4 a 1 e avançaram até aqui.

Atual campeão do Paulista, o Palmeiras garantiu antecipadamente a vaga ás oitavas de final da Libertadores e agora busca o bi estadual. Com uma lesão na coxa, o lateral-direito Marcos Rocha não poderá ser aproveitado pelo técnico Abel Ferreira. O português deve escalar Renan ou o paraguaio Gómez na posição.

O Verdão derrotou o Bragantino por 1 a 0 nas quartas de final. Os palmeirenses também guardam um bom retrospecto como visitantes na temporada. Em 11 jogos fora da Arena Allianz Park, o time está invicto com 8 vitórias e 3 empates.