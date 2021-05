Corinthians e Palmeiras empatam e seguem no topo do futebol feminino

No duelo entre os dois melhores times na Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino deu empate. Corinthians e Palmeiras ficaram no 1 a 1 no Parque São Jorge, em São Paulo. O resultado permite que as Palestrinas permaneçam como líder até o fim da rodada, com 14 pontos. Já a equipe do Timão, segunda colocada com 13 pontos ao fim ao fim deste domingo (9), pode ser ultrapassado caso Grêmio ou Santos vençam nesta segunda (10). Os dois gols da partida foram marcados na segunda etapa: Bruna Calderan colocou o Palmeiras na frente e Vicky Albuquerque empatou para as donas da casa.

Fim de jogo. Na Fazendinha, o Corinthians fica no 1 a 1 no Derby. O Timão volta a campo na quinta-feira, fora de casa, diante do São José



FIM DE JOGO I Corinthians 1 x 1 Palmeiras pic.twitter.com/SbK2EhpyZU — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) May 10, 2021

O primeiro tempo foi frio como a temperatura em São Paulo. As equipes não criaram muito e pouco ameaçaram as goleiras Jully (Palmeiras) e Kemelli (Corinthians). Esta última, aliás, quase proporcionou um gol às adversárias ao sair jogando errado. O passe caiu nos pés de Chú, que tentou por cobertura mas a bola foi por cima do gol. Do outro lado, a melhor chance foi quando Bruna Calderan afastou quase em cima da linha a bola que havia batido na trave em lance com Érika.

No segundo tempo, o Palmeiras aproveitou para abrir o placar aos 10 minutos. Bia Zanerato cruzou da esquerda e Bruna Calderon cabeceou com categoria, encobrindo Kemelli.

O Alviverde parecia ter a partida sob controle, mas aos 33 sofreu o empate em jogada armada por duas jogadoras que entraram no segundo tempo. Gabi Portilho foi para o meio e encontrou passe para Vicky Albuquerque dentro da área. Ela tocou na saída de Jully para empatar.

Nos minutos finais, o Timão tomou mais a iniciativa em busca da vitória, mas não conseguiu o gol. O empate no placar refletiu a igualdade entre as equipes. O 1 a 1 mantém a invencibilidade do Palmeiras em seis rodadas, enquanto o Corinthians, atual campeão nacional, segue como mais próximo perseguidor.

Na sétima rodada, o Palmeiras recebe o Real Brasília, na quinta-feira, às 15h. No mesmo dia, o Corinthians visita o São José, às 20h.

Comentário de Chú repercute no gramado

Horas antes do jogo, a atacante Chú, do Palmeiras, apareceu no Facebook comentando uma publicação que mencionava as mortes do político e cantor evangélico Irmão Lázaro e do ator e humorista Paulo Gustavo, ambas por covid-19. No comentário - posteriormente deletado -, Chú afirmava que a diferença entre os dois casos era de que "Lázaro foi para o céu e Paulo Gustavo para o inferno". Mais tarde, em vídeo disponível apenas para seguidores aprovados por ela no Twitter, Chú se desculpou pelas palavras discriminatórias contra Paulo Gustavo, que era homossexual.

O perfil oficial do time feminino do Palmeiras no Twitter se manifestou de forma contrária às ideias de Chú.

A atleta Chú se manifestou de maneira equivocada em sua rede social, reconheceu o erro e prontamente se desculpou.



O assunto foi tratado internamente e a atleta foi orientada para adequação de seu comportamento. — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 9, 2021

Instantes antes de a bola rolar, as jogadoras do Corinthians também se posicionaram em relação à atitude da adversária. As atletas do time se viraram para as arquibancadas e fizeram um coração com as mãos. O gesto foi registrado e publicado na conta oficial do clube do Twitter pouco depois.

Passamos dos cinco e esse tweet é só pra dizer: seja amor, seja como for 🖤#TimeDeTodos



📸Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians



1T I 7 min I Corinthians 0 x 0 Palmeiras pic.twitter.com/CYcyWw5CqS — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) May 9, 2021

Domingo com mais três empates

Além da igualdade entre os líderes, outras três partidas movimentaram o Brasileirão Feminino neste domingo (9). Na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, Flamengo e São José empataram por 2 a 2. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Rafa Barros. Pelo São José, marcaram Fernanda Tipa e Letícia.

Em Santa Catarina, Napoli e Minas Icesp não saíram do 0 a 0.

Em Minas Gerais, Cruzeiro e Botafogo ficaram no 1 a 1, com a colombiana Lucero abrindo o placar para o time mineiro e Brenda empatando para o Alvinegro carioca.

🏃‍♀️⚽️ Apesar das Cabulosas terem buscado a vitória até o fim, o duelo de hoje contra o Botafogo, no Sesc Venda Nova, acabou mesmo na igualdade: 1 a 1.



Confira alguns clicks da partida!



📸 Igor Sales / Cruzeiro#CRUxBOT #AsCabulosas pic.twitter.com/JYvbzSg0Rk — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 9, 2021

A sexta rodada será finalizada nesta segunda (10) com dois jogos: Grêmio e Santos se enfrentam às 15h (horário de Brasília), em Porto Alegre, mesmo horário do duelo entre Real Brasília e Bahia, na capital federal.