Corinthians vence e mantém liderança no Brasileiro Feminino

O Corinthians recebeu o Real Brasília na noite deste domingo (23) na Fazendinha e venceu por 5 a 2 pela 9ª rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino para manter a liderança da competição, com 22 pontos conquistados.

Gabi Nunes: primeira na história do BRFeminino a chegar a 50 gols!



Mesmo sendo melhor no início da partida, o Timão viu a equipe visitante abrir o placar aos 23 minutos, com gol de Marcela Guedes. Mas quatro minutos depois Victoria Albuquerque igualou o placar com um chute rasteiro. A virada não demorou, e veio aos 39 minutos, quando Gabi Nunes aproveitou rebote para marcar de cabeça.

O Corinthians chegou ao terceiro apenas na etapa final, em gol em cobrança de falta de Andressinha aos 24 minutos. Aos 38 o Real Brasília ensaiou uma reação, graças a gol de Camila Pini. Porém, o Timão manteve o domínio das ações e garantiu o triunfo final graças a gols de Tamires e Ingryd.

Triunfo do Verdão

Quem também entrou em campo neste domingo foi o vice-líder Palmeiras, que bateu o Bahia por 1 a 0, no Allianz Parque, com 21 pontos. O único gol da partida saiu dos pés da atacante Bia Zaneratto.